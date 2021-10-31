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Милонов предложил лжеврача из Томска зачислить в штат больницы медбратом
Общество
Милонов предложил лжеврача из Томска зачислить в штат больницы медбратом
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил зачислить в штат больницы молодого человека, который несколько дней ухаживал за больной бабушкой, притворяясь медиком. В разговоре с ФАН он прокомментировал историю лжеврача.

Почти три дня молодой человек под видом медика ухаживал за своей больной бабушкой в томском респираторном госпитале МСЧ №2, пока его не рассекретили. Новость об этом облетела все СМИ. Казалось бы, что этот поступок достоин уважения, однако парня уволили с работы со словами: «Нам яркие личности не нужны».

«Я думаю, что его нужно обучить и зачислить в штат медбратом. Понятно, что он это делал не из корыстных побуждений, а из-за любви. Он пошел на определенные жертвы, в том числе и карьерные, чтобы проявить свою любовь к бабушке, опасаясь, что серьезные нагрузки на медиков не позволят должным образом ухаживать за родственницей. Это хороший поступок, наказывать его точно не надо», — считает депутат Милонов.

Собеседник ФАН обращает внимание на то, что повторять такие «подвиги» не стоит, ведь профессиональный уход за больными все же требует знаний и навыков. В противном случае можно, как говорится, оказать медвежью услугу.

«Быть может, это именно тот человек, который готов пойти на личные жертвы ради спасения жизни человека. Действительно, почему бы его не пригласить на работу в медицинское учреждение? Сначала пусть и не медиком, но потом, может быть, и на медика выучится. Это хороший поступок, человеческий. Это не по закону, но по-человечески. И ни у кого рука не поднимется его осудить», — заключил чиновник.

Ранее стало известно, что эксперты Росздравнадзора проверят респираторный госпиталь МСЧ №2 в Томске после сообщений о ненадлежащем уходе за пациентами в красной зоне и проникновении постороннего человека под видом врача.

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