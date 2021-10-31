Washington Examiner: Германия бросила Украину и НАТО ради России

Вашингтон, 31 октября. Германия превращается в номинального члена Североатлантического альянса и отдает предпочтение сотрудничеству с Россией, считает автор американского издания Washington Examiner.

Журналист обратил внимание на то, что Берлин, несмотря на обещания, не выделяет для НАТО необходимые средства, хотя оборонные расходы, согласно договоренностям, предусматривают 2% от ВВП. Плюс ко всему немцы тратят менее 20% на закупку нового оружия, что также не соответствует стандартам военного блока.

С Россией же у Германии есть много совместных тем. В частности, это касается ситуации в Донбассе и «Северного потока — 2», благодаря которому ФРГ обеспечила себе бесперебойные поставки газа, не беря в учет интересы Киева.

«Германия умиротворяет Россию, бросая Украину в ледяной зимний ад», — пишет он.

Как стало известно ранее, президент США напомнил ФРГ о данных Украине обещаниях по газу. Вашингтон призвал Берлин выполнять все обязательства.