Онищенко выступил против предложения РПЦ о декриминализации убийства при самообороне

В беседе с ФАН вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко рассказал, почему не поддерживает предложение митрополита Илариона (Алфеева) не квалифицировать как убийство самооборону или защиту близких нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в чрезвычайной ситуации человек не может адекватно рассчитать свои силы, что и приводит к подобным инцидентам.

«В мировой и нашей практике есть такое понятие: превышение пределов самообороны. Но в любом случае очень трудно согласиться с этим заявлением, тем более со стороны РПЦ, которая всегда осуждала насилие», — рассказал Онищенко.

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Политик подчеркнул, что РПЦ всегда исповедовала сопротивление злу, для такого заявления должны быть серьезные аргументы.

Для таких категорических выводов время еще не пришло. Надо проанализировать всю судебную практику в этом вопросе. При нападении лишается жизни нападавший, в каждом конкретном случае необходимо разбираться. Если говорить юридическим языком, то это не что иное, как отмена статьи о превышении пределов самообороны. Я предполагаю, если такое произойдет, то у нас значительное количество убийств будет трактоваться как убийство при осуществлении самообороны», — добавил Онищенко.

Вице-президент РАО признался, что не готов поддержать данное предложение и хочет увидеть его обоснования. Также Онищенко не исключает, что кто-то нарочно передернул смысл слов митрополита Илариона.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Награждение состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.