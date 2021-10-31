Дмитрий Тарасов показал видео с новорожденным сыном от Анастасии Костенко

Москва, 31 октября. Футболист Дмитрий Тарасов в четвертый раз стал отцом. Супруга Анастасия Костенко родила ему сына, которого назвали Алексеем. Для спортсмена это долгожданный ребенок.

Тарасов воспитывает трех дочерей — Ангелину от первой жены Оксаны Пономаренко и Милану с Евой от нынешней супруги. Футболист никогда не скрывал, что долгие годы мечтал о сыне. И 29 октября родился его наследник, малыш был ростом 52 см и весом 3,2 кг. В Instagram Тарасов показал видео из роддома.

«Эти эмоции не передать. Спасибо, Настя», — подписал он видео.

Pr Scr instagram.com / @tarasov23

Видео всего за час посмотрели более 100 тысяч раз. Под ним появились сотни комментариев. Пользователи поздравляют Тарасова и Костенко с прибавлением в семье.

«Как же это мимимишно, маленький принц растет»; «Слезы счастья даже у меня, поздравляю с отцовством. Пусть все будет хорошо!»; «Так это мило, с таким мужем, папой можно рожать бесконечно. Другой боится подойти к такому малышу», — отреагировали фолловеры.

Ранее бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что временно уходит из профессионального футбола. Он стал членом медийной команды «На спорте», которая занимается пропагандой здорового образа жизни. В нее входят многие известные личности, включая молодых интернет-звезд.