Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 16:55
16:55
Происшествия
Гараж площадью 600 квадратных метров потушили в Коми
16:51
Армия
Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией
16:51
Политика
Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны
16:47
Происшествия
В Туле «Нива» перевернулась после столкновения с Volkswagen
16:43
Происшествия
Волонтер рассказал о спасении больного туберкулезом камерунского студента в Петербурге
16:39
Шоу-бизнес
Любовница мужа Натальи Гвоздиковой предлагала актрисе жить шведской семьей
16:38
Общество
Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
16:37
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении легковушки с фурой в Саратовской области
16:37
Политика
Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
16:35
Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
Все новости

Дмитрий Тарасов показал видео с новорожденным сыном от Анастасии Костенко
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал видео с новорожденным сыном от Анастасии Костенко
Prt Scr youtube.com  /  ФК Велес

Москва, 31 октября. Футболист Дмитрий Тарасов в четвертый раз стал отцом. Супруга Анастасия Костенко родила ему сына, которого назвали Алексеем. Для спортсмена это долгожданный ребенок.

Тарасов воспитывает трех дочерей — Ангелину от первой жены Оксаны Пономаренко и Милану с Евой от нынешней супруги. Футболист никогда не скрывал, что долгие годы мечтал о сыне. И 29 октября родился его наследник, малыш был ростом 52 см и весом 3,2 кг. В Instagram Тарасов показал видео из роддома.

«Эти эмоции не передать. Спасибо, Настя», — подписал он видео.

Дмитрий Тарасов показал видео с новорожденным сыном от Анастасии Костенко
Pr Scr instagram.com / @tarasov23

Видео всего за час посмотрели более 100 тысяч раз. Под ним появились сотни комментариев. Пользователи поздравляют Тарасова и Костенко с прибавлением в семье.

«Как же это мимимишно, маленький принц растет»;

«Слезы счастья даже у меня, поздравляю с отцовством. Пусть все будет хорошо!»;

«Так это мило, с таким мужем, папой можно рожать бесконечно. Другой боится подойти к такому малышу», — отреагировали фолловеры.

Ранее бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что временно уходит из профессионального футбола. Он стал членом медийной команды «На спорте», которая занимается пропагандой здорового образа жизни. В нее входят многие известные личности, включая молодых интернет-звезд.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Тарасов показал видео с новорожденным сыном от Анастасии Костенко
костенко тарасов сын
Комментировать