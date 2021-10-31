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Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Италии на саммите G20
Политика
Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Италии на саммите G20
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Рим, 31 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, сообщили журналисты.

По информации ТАСС, встреча дипломатов проходит в Риме в закрытом для прессы режиме на основной площадке саммита G20 — в Новом дворце конгрессов.

Международное мероприятие началось 30 октября. Некоторые главы государств, включая российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принимают участие в работе саммита G20 по видеосвязи.

Как стало известно ранее, участвующие в саммите «Большой двадцатки» лидеры кинули монетку в фонтан Треви. Это нужно сделать, чтобы снова вернуться в Рим.

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