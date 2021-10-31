Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Италии на саммите G20

Рим, 31 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, сообщили журналисты.

По информации ТАСС, встреча дипломатов проходит в Риме в закрытом для прессы режиме на основной площадке саммита G20 — в Новом дворце конгрессов.

Международное мероприятие началось 30 октября. Некоторые главы государств, включая российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принимают участие в работе саммита G20 по видеосвязи.

Как стало известно ранее, участвующие в саммите «Большой двадцатки» лидеры кинули монетку в фонтан Треви. Это нужно сделать, чтобы снова вернуться в Рим.