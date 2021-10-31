«Отец» тирамису скончался в Италии

Рим, 31 октября. Ресторатор Адо Кампеол умер в возрасте 93 лет. Знаменитого итальянца считают «отцом» популярного во всем мире десерта тирамису.
Грустной новостью поделился на своей странице в Facebook поделился губернатор области Венето Лука Дзайя.
«Адо и его ресторанный бизнес прошли через десятилетия гостеприимства и качества. Тревизо теряет еще одну звезду в истории еды», — отметил Дзайя.
Адо Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie в Тревизо, где впервые начали подавать тирамису. Это произошло в 1970-х годах.
Соавтор десерта является шеф-повар Роберто Линганотто, по словам которого, тирамису получился случайно во время приготовления ванильного мороженого, когда сыр маскарпоне попал в смесь из яиц и сахара.