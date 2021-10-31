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«Отец» тирамису скончался в Италии

  /   Обновлено: 31 октября 2021 15:53
Общество
«Отец» тирамису скончался в Италии
pixabay.com

Рим, 31 октября. Ресторатор Адо Кампеол умер в возрасте 93 лет. Знаменитого итальянца считают «отцом» популярного во всем мире десерта тирамису.

Грустной новостью поделился на своей странице в Facebook поделился губернатор области Венето Лука Дзайя.

«Адо и его ресторанный бизнес прошли через десятилетия гостеприимства и качества. Тревизо теряет еще одну звезду в истории еды», — отметил Дзайя.

Адо Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie в Тревизо, где впервые начали подавать тирамису. Это произошло в 1970-х годах.

Соавтор десерта является шеф-повар Роберто Линганотто, по словам которого, тирамису получился случайно во время приготовления ванильного мороженого, когда сыр маскарпоне попал в смесь из яиц и сахара.

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