«Отец» тирамису скончался в Италии

Рим, 31 октября. Ресторатор Адо Кампеол умер в возрасте 93 лет. Знаменитого итальянца считают «отцом» популярного во всем мире десерта тирамису.

Грустной новостью поделился на своей странице в Facebook поделился губернатор области Венето Лука Дзайя.

«Адо и его ресторанный бизнес прошли через десятилетия гостеприимства и качества. Тревизо теряет еще одну звезду в истории еды», — отметил Дзайя.

Адо Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie в Тревизо, где впервые начали подавать тирамису. Это произошло в 1970-х годах.

Соавтор десерта является шеф-повар Роберто Линганотто, по словам которого, тирамису получился случайно во время приготовления ванильного мороженого, когда сыр маскарпоне попал в смесь из яиц и сахара.