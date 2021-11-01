Политолог Простаков: Запад испугался громкой медийной кампании «Спутника V»

Признание российской вакцины — это политический вопрос для западных стран. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Накануне президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. На саммите президент РФ призвал ускорить признание вакцин от COVID-19. По его словам, чем быстрее это будет сделано, тем легче возобновить глобальную деловую и туристическую активности. Ранее российский лидер предупреждал, что политизация борьбы с пандемией будет иметь катастрофические последствия.

По мнению политолога Сергея Простакова, взаимное признание вакцин обеспечит людям свободу передвижения. Он заявил, что здесь уже идет речь об обеспечении прав человека. Простаков отметил, что западные страны боятся конкуренции, поэтому проблема непризнания российского препарата «Спутник V» — дело политическое.

«Политическим вопрос признания вакцин сделали прежде всего западные страны, испугавшиеся громкой медийной кампании «Спутника V» и возможных репутационных потерь. Подкрепляется их позиция западным фармакологическим лобби, которое старается не допускать конкуренции на контролируемых им рынках. И, наконец, на период восстановления национальных экономик правительства многих стран стараются ограничить ряд отраслей потребительской экономики, в том числе и туризм, более всего страдающий от искусственных барьеров», — сказал он.

twitter.com / МИД России

Политолог подчеркнул, что страны Европы, в какой-то степени зависящие от российских туристов, уже признали нашу вакцину.

«Эти страны в одностороннем порядке уже разрешили въезд вакцинированных тем же «Спутником V» граждан. Поэтому именно с западной стороны вопрос взаимного признания вакцин остается политическим, а с российской он остается предметом обеспечения прав граждан», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия открыла производство вакцин против коронавируса в Индии. Об этом рассказала президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд.