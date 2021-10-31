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Участники саммита G20 приняли итоговое коммюнике в Риме
Политика
Участники саммита G20 приняли итоговое коммюнике в Риме
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рим, 31 октября. Страны — участницы саммита G20 приняли итоговое коммюнике на мероприятии в Риме. Об этом сообщили журналисты.

Согласно полученным данным, государства признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Плюс ко всему страны намерены принять меры по ограничению роста глобального потепления, сказано в коммюнике.

В документе говорится, что лидеры «Большой двадцатки» обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии. Страны G20 намерены создать достаточное количество вакцины от коронавируса и обеспечить справедливое распределение препаратов.

Государства также будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии в России низкоуглеродной энергетики.

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