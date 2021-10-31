Экс-супруг Айзы Долматовой вернулся в Москву из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле

Москва, 31 октября. Бывший муж блогера, телеведущей и рэп-исполнительницы Айзы Долматовой, серфер Дмитрий Анохин прилетел в Россию после пребывания в индонезийской тюрьме. Мужчина вернулся домой в инвалидном кресле.

Экс-супругу Долматовой пришлось отсидеть восемь месяцев на Бали по обвинению в подделке результатов ПЦР-теста. Вернувшийся в Россию Анохин попал на кадры, снятые в аэропорту, которые опубликовало издание Super.ru.

Prt Scr Telegram.com / super.ru

Рэп-исполнительница встретила сидящего в инвалидной коляске серфера вместе с их общим сыном Элвисом, а также со своим ребенком от рэпера Гуфа Сэмом. Бывший муж телеведущей оказался в кресле из-за перелома ноги. При этом пока доподлинно неизвестно, как именно Анохин получил травму. Возможно, это произошло в тюрьме.

Серфера задержали на Бали весной вместе с подругой Еленой Мух. После судов и вынесения приговора Долматова заступалась за бывшего мужа и пыталась доказать, что он не подделывал результаты теста, а стал жертвой мошенников. Блогер даже записала видеообращение к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой освободить Анохина, но это не помогло, и серферу пришлось отсидеть весь срок.

Айза Долматова развелась с Дмитрием Анохиным в 2020 году после пяти лет брака. Расставшись с супругом, знаменитость начала встречаться с певцом и блогером Олегом Майами, однако их роман завершился неудачей. Недавно бывшие возлюбленные приняли участие в одном экстремальном шоу.