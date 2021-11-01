Публицист Союстов: На Украине катера «Кентавр-ЛК» превратились в вещдоки уголовного дела

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Оборонно-промышленный комплекс Украины — есть плоть от плоти постмайданного украинского государства со всем характерным для последнего багажом коррупции и безответственности. Особенно хорошо это заметно на примере создания украинских десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр-ЛК», в конце концов превратившихся в вещественные доказательства уголовного дела и инструмент подковерных баталий власть имущих.

От шведского прародителя до украинского клона

Как и сама современная Украина, ОПК страны держится на плаву за счет остатков советского наследства, надеясь на помощь Запада, а также рассматривается руководством прежде всего как пространство для личного обогащения и интриг, что в изобилии порождает коррупцию и безответственность. Одним из самых наглядных примеров подобного алгоритма функционирования украинского ОПК может послужить история создания для ВМСУ десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр-ЛК».

Началась эта одиссея отнюдь не на Украине. В 1991 году шведская компания Dockstavarvet разработала десантно-штурмовой катер Stridsbåt 90, он же Combat Boat 90 (CB90). При водоизмещении в пределах 18 тонн «швед» брал на борт 20 человек десанта, имел малую заметность, неплохую мореходность и фрагментарное противопульное бронирование. Катер разгонялся до 45 узлов, при необходимости мог транспортироваться на палубах гражданских судов или в твиндеках десантных кораблей, а также на автотралах. Такие тактико-технические характеристики Stridsbåt 90 позволяли использовать катер как для патрулирования прибрежной акватории, так и для ведения разведки, а также осуществления скрытой высадки на побережье разведывательно-диверсионных групп и их огневой поддержки.

Конструкция шведского десантно-штурмового катера оказалась настолько удачной, что CB90 быстро был принят на вооружение многих иностранных ВМС. В России же на основе концепции «шведа» были созданы патрульные катера проекта 03160 «Раптор» (водоизмещение 23 тонны, ход до 48 узлов) и транспортно-десантные катера проекта 02510 «БК-16» (водоизмещение 19,5 тонны, ход до 42 узлов).

wikipedia.org /

До Украины мода на CB90 докатилась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Очевидная слабость ВМСУ вкупе с явной неспособностью украинских судостроительных предприятий строить крупные боевые корабли подтолкнули украинское государственное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (ГП ИПЦК) к идее в инициативном порядке создать собственный клон CB90, не очень-то и похожий на своего шведского прародителя.

Желание украинских разработчиков упростить конструкцию корпуса катера существенно добавило ей веса. Плюс к этому украинцы усилили противопульное бронирование ходовой рубки, моторного отсека и десантного отделения, увеличили количество десантников на борту до 32 человек, а также оснастили свой катер двумя боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами и 30-мм автоматическими гранатометами. Не удовлетворившись этим, проектировщики усилили вооружение катера рельсами для установки морских мин и такой экзотикой, как РСЗО с двумя 20-зарядными блоками для 80-мм неуправляемых авиационных реактивных снарядов. В итоге детище ГП ИПЦК по сравнению со шведским прародителем стало выглядеть откровенным переростком, ибо имело водоизмещение в 54,5 тонны. Уже на стадии проектирования обещания разработчиков разогнать такую тушу до 45 узлов вызывали у ряда специалистов большие сомнения. Однако на картинках презентации катер выглядел воинственно и впечатляюще.

Масса недоделок и неустраненных дефектов

Пока в Николаеве ГП ИПЦК рождало проект своего десантно-штурмового катера, в Киеве не менее активно трудилось на ниве выполнения гособоронзаказа судостроительное предприятие «Ленинская кузница», контролируемое тогда президентом Украины Петром Порошенко. То обстоятельство, что «Кузница» оказалась завалена заказами, и объяснялось как раз высоким статусом, а также соответствующими административными (и не только) возможностями Петра Алексеевича.

Через «своих» людей в министерстве обороны и иных госструктурах Порошенко продавливал размещение гособоронзаказа на «Кузнице», тем самым обеспечивая пополнение своего кошелька за счет военного бюджета Украины. При этом реальная боевая ценность продукции, выпускаемой «Кузницей», Петра Алексеевича волновала мало, тем более что у ВСУ выбор был простой — либо принять те «поделки», что выпускало предприятие Порошенко, либо вообще ничего не получить. Именно таким образом ВМСУ оказались вынуждены «усилиться» малопригодными для использования на море бронированными артиллерийскими катерами проекта (МБАК) 58155 (шифр «Гюрза-М»), а также рыболовным морозильным траулером, переделанным на «Кузнице» в средний разведывательный корабль.

Закончив разработку десантно-штурмового катера, ГП ИПЦК предъявило свой проект «наверх», где его одобрили. Строить катера было решено, разумеется, на «Кузнице». Далее произошло неожиданное. Не желая ни с кем делиться прибылью, на «Кузнице» внесли небольшие изменения в документацию ГП ИПЦК и зарегистрировали проект катера в рамках госзаказа как свой собственный проект катера с номером 58503 и шифром «Кентавр-ЛК» (ЛК — «Ленинская кузница»). 28 декабря 2016 года по этому проекту на предприятии Порошенко состоялась закладка двух десантно-штурмовых катеров, впоследствии получивших названия «Станислав» и «Малин». Сама «Кузница» в рамках компании декоммунизации в следующем году оказалась переименована в ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском».

facebook.com / ВМСУ

Во время постройки первой пары «Кентавров-ЛК» в конструкции катеров всплыло немало проблемных мест, включая недостаточную прочность корпусов. Последние пришлось усиливать, что закономерно привело к дальнейшему утяжелению «Кентавров-ЛК». Кроме того, выяснилось, что на Украине отсутствовали необходимые для проекта 58503 главные двигатели, дизель-генераторы, водометы, редукторы, а также навигационная система и радиооборудование. Все это пришлось закупать за границей, что существенно повысило стоимость катеров.

Оба «Кентавра-ЛК» 14 и 18 сентября 2018 года были спущены на воду. Когда в ноябре катера пришли в Одессу, на них имелась масса недоделок и неустраненных дефектов, которые выездная бригада сотрудников «Кузницы» планировала устранить до завершения испытаний и передачи «Кентавров-ЛК» ВМСУ. К этому моменту на продукцию «Кузницы» из ВСУ шел уже нескончаемый поток рекламаций. Предприятие прямо на глазах превращалось в токсичный актив. Нет ничего удивительного в том, что в ноябре же 2018 года Порошенко поторопился от акций «Кузницы» избавиться. В следующем году на «Кузнице» уже только по инерции успели заложить еще один «Кентавр-ЛК». Одновременно Петр Алексеевич проиграл президентские выборы Зеленскому, так что теперь проталкивать десантно-штурмовые катера в ВМСУ стало некому.

Это не катер, а братская могила!

Продолжение одиссеи «Кентавров-ЛК» вылилось на Украине в какой-то триллер с элементами фарса. Дело в том, что после победы Зеленского на президентских выборах Петр Алексеевич для Владимира Александровича политическим противником быть не перестал. Поэтому Зеленский предпринял целый комплекс мер по прессингу бывшего президента, включая не только изгнание из госструктур порошенковских назначенцев, но и науськивание на Порошенко правоохранительных органов с разнокалиберными расследованиями его злоупотреблений на посту президента. Разумеется, в рамках травли Петра Алексеевича Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не могло пройти мимо «художеств» Порошенко с гособоронзаказом.

Понимая, что запахло жареным, а бывший покровитель Порошенко уже не спасет, руководство «Кузницы» постаралось ускорить испытания катеров и их передачу ВМСУ. Однако это попытка оказалась с заведомо негодными средствами.

Во-первых, катера на испытаниях продемонстрировали странную остойчивость, плохую маневренность, недостаточную мореходность и ход не более 30 узлов. Скрытность у «Кентавра-ЛК» с учетом его больших размеров оказалась тоже не ахти.

Во-вторых, множество нареканий на испытаниях вызвал комплекс вооружения «Кентавров-ЛК», особенно та самая экзотичная РСЗО. На ходу катера поражать этой РСЗО цели оказалось практически невозможно, а при стрельбе со «стопа» «Кентавр-ЛК» априори превращался в крупную и неподвижную, то есть крайне уязвимую цель.

wikipedia.org / Прес-центр Командування ВМС ЗС України

В-третьих, лишившись давления сверху, украинские военные эксперты принялись яростно критиковать катера проекта 58503. Например, главный редактор «Украинского милитарного портала» в марте 2020 года о катере «Кентавр-ЛК» отзывался так:

«Проект вышел тяжелым и несбалансированным. 32 морпеха, которых он должен доставить, превратят его в братскую могилу».

В-четвертых, иностранные поставщики стали отказываться поставлять на Украину необходимое для «Кентавров-ЛК» оборудование и запчасти.

В-пятых, внезапно прозревшее после победы на президентских выборах Зеленского командование ВМСУ тоже «заметило» множество недостатков у десантно-штурмовых катеров и начало отбиваться от «Кентавров-ЛК» руками и ногами.

В общем, вместо быстрой передачи военным морякам «Станислав» и «Малин» зависли на ответственном хранении у «Кузницы» в Практической гавани Одессы, время от времени вяло выгребая в море на очередной этап испытаний. При этом ГБР все чаще наведывалось на «Кузницу», сотрудники которой перед следователями разворачивали проспекты с красивыми картинками «Кентавров-ЛК» и твердили, что все заявленные на стадии проектирования характеристики катеров вот-вот будут подтверждены испытаниями. А раз так, то никаких претензий со стороны ГБР к руководству и бывшему владельцу «Кузницы» быть не может, верно?

Однако в ГБР таким доводам не верили и продолжали копать под Порошенко и «Кузницу», тем более что грозившие стать бесконечными испытания катеров ни к каким положительным результатам не приводили. Да и, замечу, не могли привести, потому что ущербным оказался сам исходный проект, по которому создавались «Кентавры-ЛК».

«Кентавры» военной ценности не представляют

Следующий этап данной одиссеи начался летом 2021 года, когда по подозрению в сговоре и поставках в ВСУ низкокачественной военной техники под арест угодили глава правления «Кузницы» Валерий Шандра и бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. Из-за их действий в 2016–2018 годах, по данным стороны обвинения, Украина потеряла 475 млн гривен (17,4 млн долларов). Зеленский и ГБР наверняка рассчитывали, что арестованные немедленно начнут давать показания на Порошенко, но этого не случилось.

facebook.com / ВМСУ

Чтобы прижать Шандру, ГБР направил своих сотрудников в Одессу. Там 23 октября «люди в черном» из госбюро расследований буквально с выламыванием пальцев отобрали ключи от одного из «Кентавров-ЛК» у сотрудников «Кузницы» и вывели катер в море на собственные испытания. После возвращения катера в Практическую гавань следователи так лихо причалили, что, по словам представителей «Кузницы», повредили на катере конструкцию кормовой площадки ограждения водометов.

Следственные мероприятия 28 октября были продолжены на втором «Кентавре-ЛК». Судя по попавшему в Сеть ролику, насыщенному матом, который запечатлел падение военнослужащего ВМСУ в воду, со швартовкой этого катера у сотрудников ГБР тоже возникли проблемы.

Представители «Кузницы» озвучили множество претензий в отношении действий «людей в черном», что не помешало ГБР 29 октября опубликовать следующее сообщение:

«Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров производства ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» требованиям заказчика — ВСУ и минобороны. Следственные эксперименты проводил с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов профессиональный экипаж Военно-морских сил ВСУ. При этом представители ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» проигнорировали приглашение принять в них участие, зато сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались чинить препятствия».

В сухом остатке получаем вывод: какой-либо ценности с военной точки зрения украинские десантно-штурмовые катера не представляют. Тот факт, что «Кентавры-ЛК», недавно считавшиеся в Министерстве обороны Украины «достойным ответом» ВМФ России, к осени 2021 года превратились в вещдоки уголовного дела и инструмент подковерных баталий власть имущих украинского государства, — для ОПК страны весьма симптоматичен. Ибо оборонно-промышленный комплекс Украины — есть плоть от плоти постмайданного украинского государства со всем характерным для последнего багажом коррупции и безответственности. Пример с Порошенко, «Кузницей» и «Кентаврами-ЛК» — далеко не единичен, но лишь наиболее заметен.

Впрочем, как говорится, еще не вечер. Кто знает, какие по масштабам злоупотребления вскроются в ОПК Украины, когда с президентского поста уйдет Владимир Зеленский, при котором украинские программы пополнения корабельного состава ВМСУ выглядят как минимум парадоксально.