Aviation Week: ВМС США показали первую концепцию палубного истребителя шестого поколения

Вашингтон, 31 октября. Командование ВМС США продемонстрировало палубный истребитель шестого поколения. Пока что самолет, разрабатываемый в рамках Next Generation Air Dominance (NGAD), существует только в виде концепции.

Изображение с будущей концепцией палубного самолета, который на американском флоте заменит F/A-18E/F Super Hornet, опубликовало командование ВМС США. Позже их выложил редактор журнала Aviation Week Стив Тримбл на своей странице в Twitter.

Визуально проект напоминает истребитель YF-23, но отличается от него большей дальностью и скоростью полета. F/A-XX сможет выступать в роли ведущего самолета для группы беспилотников. В The Drive сообщают, что самолеты проекта NGAD для ВВС США будут выполнены в дорогой «китайской» и дешевой «российской» версиях. Первый будет обладать большой дальности полета для операций в Тихом океане, а радиус действий второго подойдет для действий над Европой.

В сентябре 2020 года экс-помощник министра по закупкам ВВС США Уилл Ропер заявил прессе, что в рамках программы NGAD уже был построен и протестирован образец нового летательного аппарата шестого поколения.

Ранее издание Defense News передало, что американские разработчики столкнулись с проблемами при создании нового двигателя для истребителей пятого поколения. В 2016 году они обязались поставить Пентагону F-35 с силовыми установками повышенной экономичности, но так и не преуспели в его разработке.