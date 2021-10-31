Путин рассказал о развитии в РФ низкоуглеродной энергетики

Москва, 31 октября. Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, заявил на саммите G20 президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на оценки экспертов.

Он подчеркнул, что за последние 20 лет углеродная интенсивность российской экономики ежегодно снижалась на 2,7%, что больше, чем в остальных странах. По словам главы государства, доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40%. Путин уточнил, что к ним относятся атомные электростанции, гидроэлектростанции, а также ветряки и солнечные батареи.

«Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности», — заметил президент.

По его словам, речь идет о поглощающем потенциале российских лесов, сельскохозяйственных земель, морей и болот. Для повышения эффективности имеющегося потенциала Россия планирует увеличить качество управления лесами, расширить площади лесовосстановления и территории нетронутой природы, рассказал Путин.

Десять европейских стран ранее поддержали идею развития ядерной энергетики. Перед этим Еврокомиссия включила атомные электростанции в «зеленый» список.