Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 16:54
16:51
Армия
Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией
16:51
Политика
Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны
16:47
Происшествия
В Туле «Нива» перевернулась после столкновения с Volkswagen
16:43
Происшествия
Волонтер рассказал о спасении больного туберкулезом камерунского студента в Петербурге
16:39
Шоу-бизнес
Любовница мужа Натальи Гвоздиковой предлагала актрисе жить шведской семьей
16:38
Общество
Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
16:37
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении легковушки с фурой в Саратовской области
16:37
Политика
Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
16:35
Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
16:35
Политика
Лавров пообщался с Байденом за обедом в Риме
Все новости

Путин рассказал о развитии в РФ низкоуглеродной энергетики

  /   Обновлено: 31 октября 2021 15:32
Экономика
Путин рассказал о развитии в РФ низкоуглеродной энергетики
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 октября. Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, заявил на саммите G20 президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на оценки экспертов.

Он подчеркнул, что за последние 20 лет углеродная интенсивность российской экономики ежегодно снижалась на 2,7%, что больше, чем в остальных странах. По словам главы государства, доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40%. Путин уточнил, что к ним относятся атомные электростанции, гидроэлектростанции, а также ветряки и солнечные батареи.

«Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности», — заметил президент.

По его словам, речь идет о поглощающем потенциале российских лесов, сельскохозяйственных земель, морей и болот. Для повышения эффективности имеющегося потенциала Россия планирует увеличить качество управления лесами, расширить площади лесовосстановления и территории нетронутой природы, рассказал Путин.

Десять европейских стран ранее поддержали идею развития ядерной энергетики. Перед этим Еврокомиссия включила атомные электростанции в «зеленый» список.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин рассказал о развитии в РФ низкоуглеродной энергетики
путин g20 энергетика декарбонизация
Комментировать