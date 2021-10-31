Чавушоглу призвал Киев не отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Турцией

Рим, 31 октября. Киев не должен ассоциировать приобретенные у Анкары ударные беспилотники Bayraktar со страной-производителем. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, не имеет значения, в какой стране было произведено оружие, так как именно покупатель несет ответственность за последствия его использования. При этом Чавушоглу призвал Киев не отождествлять купленные у Анкары ударные беспилотники Bayraktar с Турцией, так как теперь они принадлежат Украине.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал министр.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.