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Россияне привыкают к новым ковидным ограничениям
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С 30 октября в России началась нерабочая неделя. С какими ограничениями сталкиваются жители Свердловской области, а также туристы, которые решили посетить в период локдауна Крым?

Региональные власти усиливают противоковидные меры. В Севастополе заработали семь блокпостов. Сотрудники ДПС, полиции, ГИБДД и волонтеры проверяют QR-коды о вакцинации от коронавируса у туристов.

«Въезд в город Севастополь разрешен только при наличии двух оснований: это документ о вакцинации, QR-код, либо документ о том, что человек переболел за последние шесть месяцев. Всех, кто без документов хочет заехать к нам в город, мы не ждем», — заявил заместитель директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

Контрольно-пропускные пункты работают и на железнодорожном вокзале в Симферополе. В первый день локдауна инспекторы не пустили в Крым около десяти пассажиров поездов, а на автомобильных блокпостах на границе с регионом развернули более 200 машин. Тем не менее большинство граждан положительно высказываются о мерах предосторожности.

«Конечно, надо это все делать, все эти мероприятия: меньше больных будет», — рассказал один из туристов Александр.

В Екатеринбурге ограничения коснулись салонов красоты, театров, выставочных залов, баз отдыха и других общественных мест. Там также у посетителей требуют показать QR-код.

«Я считаю, что это правильные меры, потому что я, да, я поставила прививку добровольно, и я считаю, что все в порядке вещей, так и должно быть вообще, по большому счету. Мне кажется, что это правильно», — считает жительница Екатеринбурга Наталья.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Эта вынужденная мера связана с распространением коронавируса.

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