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Более 72 тысяч россиян посетили Кубу в первой половине 2021 года
Весь мир
Более 72 тысяч россиян посетили Кубу в первой половине 2021 года
wikipedia.org  /  Nikolay Loubet / CC BY 3.0

Гавана, 31 октября. Россияне стали самыми многочисленными туристами на Кубе в первой половине 2021 года. С января по июль на Острове свободы побывали 72 304 туриста из России, сообщает кубинская Национальная служба статистики и информации (ONEI).

В общей сложности за первое полугодие 2021 года на Кубе побывали 114 460 иностранных туристов. Это колоссальное сокращение туристического потока даже по сравнению с 2020 годом, когда страну в первом полугодии посетили 870 739 человек (количество туристов сократилось на 86%). Кубинский туристический бизнес переживает тяжелые времена: в 2019 году страну посетило более 4,2 млн туристов.

До начала пандемии COVID-19 Кубу ежегодно посещало более миллиона американцев, однако в первой половине 2021 года из США приехало лишь 1 565 человек. В новых условиях «главными туристами» на острове стали россияне, которые составили 63% от общего количества посетителей. На втором месте оказались кубинцы, живущие за границей — на острове побывало 12 207 человек в первой половине года. Большая часть туристов (87%) прибывают на Кубу для отдыха.

Большой популярностью у российских туристов на Кубе пользуется курорт Варадеро, где с апреля 2021 года побывало более 60 тысяч россиян. Представитель Минтуризма Кубы Ивис Фернандес отметил, что поток туристов из РФ растет пятый год подряд. Среди самых популярных авиакомпаний: AZUR Air, NordWind и Royal Flight (бывшая «Абакан-Авиа»).

Как отмечает Ассоциация туроператоров России, с 15 сентября вакцинированных от COVID-19 россиян начали пускать на курорты Кубы без обязательных ПЦР-тестов. Предполагается, что после 15 ноября коронавирусные ограничений для туристов будут существенно ослаблены. Минтуризма Кубы приняло такое решение в связи с ростом количества вакцинированных: к этому сроку вакцинами кубинского производства будут привиты 92,5% населения Острова Свободы.

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россия куба туризм
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