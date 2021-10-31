Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова вспомнила о смерти матери перед днем рождения

Москва, 31 октября. Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова поделилась печальными мыслями перед днем рождения. Знаменитость вспомнила о своей матери, которая ушла из жизни два года назад.

Агибаловой исполнится 57 лет 1 ноября. В преддверии этой даты звезда телестройки опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором вспомнила о личной потере. По словам экс-участницы реалити-шоу, она перестала испытывать необыкновенную радость от дня рождения после смерти матери.

Знаменитость рассказала, что в этот день мать всегда звонила ей самая первая. Поздравляя Агибалову, женщина называла ее «доченькой».

«Грустно ужасно, что больше никто и никогда мне не скажет это», — пожаловалась звезда «Дома-2».

Мать Агибаловой Ольга Тарасенко скончалась в июле 2019 года на 83-м году жизни. Женщина умерла через несколько дней после появления на свет правнука Левы, которого родила ее внучка Ольга Агибалова. Бывшая участница телестройки была очень близка с матерью, поэтому тяжело переживала ее смерть.

Ранее Ирина Агибалова рассказала подписчикам о долгой разлуке с мужем. Знаменитость уехала в Москву, а ее супруг остался в особняке на Кипре. Экс-участница «Дома-2» подчеркнула, что они с мужем не разводятся, а расставаться им приходится из-за дел.