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Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова вспомнила о смерти матери перед днем рождения

  /   Обновлено: 31 октября 2021 15:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова вспомнила о смерти матери перед днем рождения
instagram.com  /  @agibalova_irina

Москва, 31 октября. Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова поделилась печальными мыслями перед днем рождения. Знаменитость вспомнила о своей матери, которая ушла из жизни два года назад.

Агибаловой исполнится 57 лет 1 ноября. В преддверии этой даты звезда телестройки опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором вспомнила о личной потере. По словам экс-участницы реалити-шоу, она перестала испытывать необыкновенную радость от дня рождения после смерти матери.

Знаменитость рассказала, что в этот день мать всегда звонила ей самая первая. Поздравляя Агибалову, женщина называла ее «доченькой».

«Грустно ужасно, что больше никто и никогда мне не скажет это», — пожаловалась звезда «Дома-2».

Мать Агибаловой Ольга Тарасенко скончалась в июле 2019 года на 83-м году жизни. Женщина умерла через несколько дней после появления на свет правнука Левы, которого родила ее внучка Ольга Агибалова. Бывшая участница телестройки была очень близка с матерью, поэтому тяжело переживала ее смерть.

Ранее Ирина Агибалова рассказала подписчикам о долгой разлуке с мужем. Знаменитость уехала в Москву, а ее супруг остался в особняке на Кипре. Экс-участница «Дома-2» подчеркнула, что они с мужем не разводятся, а расставаться им приходится из-за дел.

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дом-2 знаменитости Агибалова
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