«Роснефть» и Trafigura будут снижать выбросы углекислого газа при поставках нефти

Москва, 31 октября. Компания «Роснефть» будет сотрудничать с сингапурской Trafigura в вопросе сокращения выбросов СО2 по всей цепочке поставок черного золота.

Соответствующее соглашение было подписано между сторонами на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Согласно документу, предприятия обеспечат независимую оценку выбросов углерода от мест добычи до трех портов РФ: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. В прошлом году через эти порты было поставлено порядка 20% от всего объема нефти, экспортируемого «Роснефтью».

Также компании обсуждают возможность реализации совместных проектов по снижению выбросов парниковых газов по всей цепочке формирования стоимости нефти марки Urals.

Президент РФ Владимир Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар. Об этом он заявил на саммите лидеров стран «Группы двадцати».