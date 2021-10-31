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Сборы «Венома-2» превысили 2 млрд рублей в российским прокате
Общество
Сборы «Венома-2» превысили 2 млрд рублей в российским прокате
Кадр из фильма «Веном»

Москва, 31 октября. Блокбастер режиссера Энди Серкиса «Веном-2» заработал более 2 млрд рублей в российском прокате, сообщает Единая федеральная информационная система сведений о кинопоказах.

Эксперты полагают, что сиквел «Венома» в ближайшее время может обогнать по сборам семейную комедию Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла», которая принесла 2,048 миллиарда рублей. Отметку в 2 млрд рублей по сборам в России преодолел супергеройский фильм «Мстители: Финал» и мультфильм «Король лев». Однако самым успешным в отечественном прокате был фильм Клима Шипенко «Холоп» он собрал 3 млрд рублей.

Сиквел «Венома» вышел в России 30 сентября, в США — 1 октября. Главные роли в ленте сыграли Том Харди («Безумный Макс: Дорога ярости», «Лок»), Мишель Уильямс («Величайший шоумен», «Французская сюита») и Вуди Харрельсон («Зомбилэнд», «Стеклянный замок»).

Ранее сообщалось, что 8 ноября на канале ТНТ выйдет второй сезон комедийного сериала «Полярный». Главную роль в телешоу играет Михаил Пореченков.

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