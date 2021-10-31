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Байден на встрече с Эрдоганом выразил недовольство наличием у Турции российских С-400
Армия
Байден на встрече с Эрдоганом выразил недовольство наличием у Турции российских С-400
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Рим, 31 октября. Президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность наличием у Турции российских ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что США стремятся наладить более тесное сотрудничество с Турцией, что позволит эффективно и быстро решать возникающие разногласия. При этом глава Белого дома выразил недовольство в связи с тем, что на вооружении турецкой армии стоят российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара планирует приобрести у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.

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