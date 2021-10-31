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Принц Чарльз считает конференцию по климату в Глазго последним шансом на спасение планеты
Общество
Принц Чарльз считает конференцию по климату в Глазго последним шансом на спасение планеты
wikipedia.org  /  Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Рим, 31 октября. Климатическая конференция COP26, открывающаяся в Глазго 31 октября, является последним шансом на спасение Земли. Таким мнением поделился принц Чарльз во время саммита G20 в Риме.

Старший сын Елизаветы II принял участие в мероприятии саммита «Большой двадцатки», которое посвятили роли частного сектора в защите окружающей среды. Наследник британского престола заявил о чудовищности проблемы изменения климата и подчеркнул, что эта тема доминирует в разговорах многих людей. По мнению принца Чарльза, будущее человечества и природы оказалось на кону.

«COP26 начинается завтра в Глазго. В прямом смысле слова — это последний шанс. Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия», — призвал сын королевы.

Ранее принц Чарльз выступил с предложением преобразовать Букингемский дворец в музей. Елизавета II раскритиковала идею сына, напомнив, что значит для нее это место.

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принц чарльз глазго климатический саммит
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