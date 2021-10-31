Global Times: ВМС США должны пролить свет на загадочный инцидент с подлодкой Connecticut

Пекин, 31 октября. Китайское издание Global Times начало сбор подписей под обращением к руководству ВМС США с требованием раскрыть подробности инцидента с американской подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море.

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября. В результате инцидента ядерная силовая установка субмарины не пострадала. Однако 11 американских моряков получили травмы средней степени тяжести. Причины данного происшествия остаются невыясненными, передает РИА Новости.

В документе, который уже набрал сотни тысяч подписей, говорится о том, что инцидент с американской подлодкой может свидетельствовать о тайной военной деятельности ВМС США, которая противоречит принципам свободного мореплавания в регионе и может серьезно повлиять на безопасность навигации. Издание напоминает, что аварии с участием американских субмарин случались и ранее. При этом предыдущие инциденты заканчивались катастрофами с человеческими жертвами.

Китайские журналисты требуют от командования ВМС США рассказать мировой общественности, в чем состояла миссия подводной лодки USS Connecticut, с чем именно и по какой причине она столкнулась, а также была ли утечка радиоактивных веществ, угрожающих местной флоре и фауне. Если американская сторона не прольет свет на загадочный инцидент, то Китай и другие страны региона создадут систему раннего предупреждения для наблюдения за американскими морскими кораблями и подлодками, чтобы информировать ВМС США об их возможном столкновении с неизвестными объектами.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки подлодки USS Connecticut, которые свидетельствуют о том, что субмарина получила серьезные повреждения после инцидента в Южно-Китайском море. В настоящее время на подлодке находятся военные специалисты, которым предстоит установить причины инцидента.