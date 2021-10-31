Путин указал на необходимость создания международного рейтинга экологических проектов

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар.

Глава государства выступает в ходе саммита лидеров стран Группы двадцати. Он указал на необходимость создания международного рейтинга проектов в области экологии по уровню снижения парниковых газов. Путин также призвал внедрять новые агротехнологии и механизмы использования лесов.

Российский лидер участвует во втором рабочем заседании саммита G20 в формате видеоконференции. Темой мероприятия является «Изменение климата и окружающая среда». Участники обсуждают вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.