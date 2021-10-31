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Путин указал на необходимость создания международного рейтинга экологических проектов
Общество
Путин указал на необходимость создания международного рейтинга экологических проектов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар.

Глава государства выступает в ходе саммита лидеров стран Группы двадцати. Он указал на необходимость создания международного рейтинга проектов в области экологии по уровню снижения парниковых газов. Путин также призвал внедрять новые агротехнологии и механизмы использования лесов.

Российский лидер участвует во втором рабочем заседании саммита G20 в формате видеоконференции. Темой мероприятия является «Изменение климата и окружающая среда». Участники обсуждают вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

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