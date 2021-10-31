Телеведущий Соловьев: неопределенность в Донбассе ведет к страшной войне на Украине

Москва, 31 октября. Приказ о военном захвате киевскими силовиками села Старомарьевка может привести к эскалации обстановки и спровоцировать защитников Донбасса на ответные меры, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

В эфире радиостанции «Вести FM» журналист эмоционально прокомментировал действия киевских военнослужащих в «серой зоне» восточной части Украины. По его словам, ВСУ в очередной раз проигнорировали Минские соглашения, забрав под свой контроль поселок Старомарьевка. Плюс ко всему Киев совершил еще одно преступление, похитив 37 граждан России, проживающих в населенном пункте.

Владимир Соловьев подчеркнул, что действия украинских властей не останутся безнаказанными.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«На мой взгляд, (на Украине. — Прим. ФАН) все идет к войне. К войне страшной. Это прозвучит странно, но, возможно, это та война, которая невольно ждет Донбасс. Потому что неопределенная ситуация там 7 лет… 7 лет! 7 лет ада, в котором живут наши с вами сограждане, соотечественники. На наших с вами глазах похищают 30 с лишним россиян — берут в заложники», — возмутился телеведущий.

Журналист напомнил, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело из-за действий Украины в Донбассе.

Владимир Соловьев ранее сообщил, что ядерные угрозы в адрес России могут говорить о подготовке НАТО к конфликту. Так журналист отреагировал на призыв Запада к сохранению за США «права» нанесения упреждающего ядерного удара.