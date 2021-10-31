Мемориальная доска может появиться на доме покойного диктора Кириллова

Москва, 31 октября. Мемориальную доску могут установить на доме телеведущего и диктора Игоря Кириллова после его смерти, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам депутата, Кириллов во многом был легендой и символом СССР. Особое значение фигура ведущего имела в эпоху, когда люди бежали к телевизорам смотреть любые новости и передачи, уточнил Герасимов в беседе с РИА Новости. Диктор вел программы интеллигентно, красиво, без акцента и путаницы в словах, и он достоин памяти, добавил председатель комиссии Мосгордумы.

«Если жители его дома выйдут с этим предложением, если телевидение также выйдет с этим предложением, то наверняка памятная доска на его доме будет — это будет очень правильно», — подытожил депутат.

Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Предварительной причиной смерти бывшего ведущего программы «Время» назвали тромбоз. Диктор Анна Шатилова рассказывала, что перед уходом из жизни ее коллега перенес ампутацию ноги.