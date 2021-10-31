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Le Potentiel Centrafricain: главари бандформирований ЦАР должны ответить за преступления перед судом
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: главари бандформирований ЦАР должны ответить за преступления перед судом
wikipedia.org  /  UNDP / CC BY-SA 2.0

Банги, 31 октября. Только рядовые члены вооруженных группировок могут рассчитывать на прощение и возвращение в общественно-социальную жизнь ЦАР, а главари должны предстать перед судом, считают аналитики Le Potentiel Centrafricain.

«Грядущий общенациональный диалог будет проходить на протяжении шести дней. И пока население ожидает этих событий, мы можем сказать, что уже сейчас дан старт масштабной кампании по стабилизации обстановки. В любом случае жители уверены в восстановлении мира», — пишут сотрудники СМИ.

Тем не менее главе государства Фостен-Арканжу Туадера, по мнению журналистов, нельзя объявлять полную амнистию для всех боевиков, хоть это и значится частью установленной дорожной карты. Ответственность должны понести только те, кто непосредственно руководил и принимал решения в конгломерате группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и «Союзе за мир в ЦАР» (UPC).

«Ни бывший президент Франсуа Бозизе, который пытался вернуться к власти через насильственный захват столицы, ни убийца и насильник Али Дарасса, ни другие главари не должны уйти от ответственности. Именно они отравляли разум нашего народа и вынуждали отдельных центральноафриканцев уходить из собственных домов, из семей и становиться теми, кто разрушает республику. Остальные еще могут раскаяться и вновь вернуться в общество», — пишут авторы Le Potentiel Centrafricain.

Le Potentiel Centrafricain: главари бандформирований ЦАР должны ответить за преступления перед судом
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Сотрудники СМИ призвали главу государства арестовать всех организаторов бандитского подполья и предать их суду.

«Президенту необходимо привести к амнистии только рядовых боевиков», — заключили журналисты.

Ранее стало известно, что сдавшиеся властям ЦАР радикалы попросили у правительства помощи с реинтеграцией в общество.

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боевики африка цар преступления национальный диалог
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