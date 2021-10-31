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Ольге Бузовой и Наталье Орейро напомнили о провокационных снимках на фоне храмов
Общество
Ольге Бузовой и Наталье Орейро напомнили о провокационных снимках на фоне храмов
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda /Anatoly Lomokhov

Москва, 31 октября. Основатель TikTok-дома Dream Team House, продюсер Ярослав Андреев заявил в соцсетях, что в архивах телеведущей Ольги Бузовой и актрисы Натальи Орейро есть фотографии на фоне храмов.

Соответствующие кадры Ярослав Андреев опубликовал в Stories. Он напомнил, что блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам лишения свободы за провокационные снимки возле культового сооружения в центре Москвы.

«Знаете, я очень переживаю за Натали Орейро и Ольгу Бузову... сейчас поясню», — написал продюсер.

По его мнению, звезд могут привлечь к ответственности даже с учетом давности изображений.

Ольге Бузовой и Наталье Орейро напомнили о провокационных снимках на фоне храмов
Pr Scr instagram.com / @elftorgovec

В конце сентября блогер Руслан Бобиев разместил в соцсетях фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Анастасия Чистова имитировала половой акт. Позднее молодых людей задержали, им инкриминировали часть 1 статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих.

Ранее столичный суд оставил блогера Юрия Хованского под арестом по делу о публичном оправдании терроризма. Он будет находиться в СИЗО до 8 ноября.

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бузова храм орейро
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