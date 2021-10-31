Попугаю в ЮАР восстановили клюв при помощи 3D-печати

Претория, 31 октября. В Южноафриканской Республике попугаю успешно заменили поврежденный клюв на протез, напечатанный на 3D-принтере, сообщило издание News 24.

Как отмечают журналисты, пернатый пациент одного из местных заповедников ЮАР по кличке Макс потерял рострум в драке чуть больше трех лет назад. После этого сотрудники национального парка кормили птицу только жидкой пищей.

Спустя какое-то время специалисты технологического центра при университете Блумфонтейна, зная о проблеме, инициировали работы по созданию для попугая рода Ара искусственного клюва. Его напечатали при помощи 3D-принтера, используя в качестве краски титан.

Операцию по установке протеза провели под наркозом в ветеринарной клинике Робберга в городе Плеттенберг-бей на юго-западе республики.

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«Хирургическое вмешательство прошло успешно, пока никаких осложнений нет. Никогда ранее подобные операции не проводились в Африке», — заявил профессор Герхард Стинкамп.

В настоящее время попугай, которому уже 20 лет, чувствует себя хорошо и уже пытается использовать протез для раскалывания твердой пищи и передвижения по дереву. Птице приходится заново учиться работать новым инструментом. Макса вернули в вольер на территории заповедника для всеобщего обозрения.

Ранее сообщалось, что пожар в крупнейшем порту ЮАР может повлиять на экспорт угля и стали.