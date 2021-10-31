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Роскосмос запланировал запуск спутника «Скиф-Д» на конец сентября 2022 года
Технологии
Роскосмос запланировал запуск спутника «Скиф-Д» на конец сентября 2022 года
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 31 октября. Запуск спутника «Скиф-Д» ожидается в конце сентября следующего года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении Роскосмоса отмечается, что на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км будет выведен космический аппарат «Скиф-Д». Запуск спутника запланирован на конец сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-18», накануне стартовавший с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Помимо рационов питания для экипажа, «грузовик» привез 470 кг топлива для дозаправки, 40 кг кислорода в баллонах, 420 литров питьевой воды и 1509 кг материалов и оборудования. Также «Прогресс» доставил на станцию средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, предметы одежды и свежие продукты.

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роскосмос спутник скиф-д
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