Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек

Сана, 31 октября. 12 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта в Адене, где находится столица йеменского правительства. Об этом сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани.

По первоначальным данным, сработавшая бомба унесла жизни восьми человек. Однако позже появились уточненные данные.

الارياني يدين الهجوم الارهابي على مدخل مطار عدن الدولي https://t.co/82ozvtctxB — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 31, 2021

Чиновник осудил действия террористов. Он пояснил, что подобные атаки направлены на подрыв усилий йеменских властей по обеспечению безопасности и стабильности в городе.

Что произошло

Инцидент в субботу, 30 октября, во второй половине дня. Сработало устройство, заложенное в заминированный автомобиль, припаркованный возле контрольно-пропускного пункта рядом с международным аэропортом Адена в районе Хормаксар.

Мощность бомбы была настолько сильной, что взрыв был слышен во всем городе. Кроме того, повреждения получили соседние здания.

Происшествие не нарушило работу самого аэропорта, полеты продолжались в прежнем режиме. Премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик Саид назвал событие террористическим актом и распорядился провести расследование теракта.

Ответственность за случившееся никто не взял. Власти обвиняют во всем хуситов из движения «Ансар Аллах». Повстанцы в свою очередь с комментариями относительно теракта не выступали.

Последнее заявление официального спикера хуситов Яхья Сария датировано 27 октября. И в нем он анонсировал публикацию подробностей битвы за Мариб.

6- Details of the operation will be published in the coming days.

Yemen live free, dear, and independent.

Victory for Yemen and for all the free people of the nation

Sana’a, 21 Rabi’ al-Awwal, 1443 AH

Corresponding to October 27, 2021 AD. — Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) October 27, 2021

Что такое Аден

Аден является временной столицей йеменского правительства, поддержку которому оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии. Признанные международным сообществом йеменские власти представлены двумя группировками. Первую возглавляет бывший президент Йемена Мансур Хади. Вторая сформирована Южным переходным советом (ЮПС), влияние на который оказывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Против них сражаются хуситы движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран. Силы повстанцев не только ведут боевые действия против правительственных сил, но нередко обвиняется в организации различных терактов.

10 октября 2021 года в Адене произошло покушение на губернатора города Ахмеда Ламласа. Тогда также взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Сам чиновник в результате нападения выжил. Погибли пресс-секретарь градоначальника, фотограф, начальник службы безопасности и еще два человека.