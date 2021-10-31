Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 15:22
15:22
Происшествия
В Токио около 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде
15:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова вспомнила о смерти матери перед днем рождения
15:20
Общество
Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде
15:19
Происшествия
Двое мужчин погибли при пожарах в Тверской области
15:17
Экономика
«Роснефть» и Trafigura будут снижать выбросы углекислого газа при поставках нефти
15:16
Общество
Сборы «Венома-2» превысили 2 млрд рублей в российским прокате
15:12
Происшествия
Напавших на полицейских мигранта без маски и его супругу задержали в Воронежской области
15:03
Происшествия
Подросток стал жертвой ДТП с двумя легковушками в Тюменской области
15:02
Весь мир
Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек
15:02
Происшествия
Жительница США избила и обворовала мать после ДНК-теста
Все новости

Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек
Весь мир
Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек
Global Look Press  /  Murad Abdo/XinHua

Сана, 31 октября. 12 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта в Адене, где находится столица йеменского правительства. Об этом сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани.

По первоначальным данным, сработавшая бомба унесла жизни восьми человек. Однако позже появились уточненные данные.

Чиновник осудил действия террористов. Он пояснил, что подобные атаки направлены на подрыв усилий йеменских властей по обеспечению безопасности и стабильности в городе.

Что произошло

Инцидент в субботу, 30 октября, во второй половине дня. Сработало устройство, заложенное в заминированный автомобиль, припаркованный возле контрольно-пропускного пункта рядом с международным аэропортом Адена в районе Хормаксар.

Мощность бомбы была настолько сильной, что взрыв был слышен во всем городе. Кроме того, повреждения получили соседние здания.

Происшествие не нарушило работу самого аэропорта, полеты продолжались в прежнем режиме. Премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик Саид назвал событие террористическим актом и распорядился провести расследование теракта.

Ответственность за случившееся никто не взял. Власти обвиняют во всем хуситов из движения «Ансар Аллах». Повстанцы в свою очередь с комментариями относительно теракта не выступали.

Последнее заявление официального спикера хуситов Яхья Сария датировано 27 октября. И в нем он анонсировал публикацию подробностей битвы за Мариб.

Что такое Аден

Аден является временной столицей йеменского правительства, поддержку которому оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии. Признанные международным сообществом йеменские власти представлены двумя группировками. Первую возглавляет бывший президент Йемена Мансур Хади. Вторая сформирована Южным переходным советом (ЮПС), влияние на который оказывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Против них сражаются хуситы движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран. Силы повстанцев не только ведут боевые действия против правительственных сил, но нередко обвиняется в организации различных терактов.

10 октября 2021 года в Адене произошло покушение на губернатора города Ахмеда Ламласа. Тогда также взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Сам чиновник в результате нападения выжил. Погибли пресс-секретарь градоначальника, фотограф, начальник службы безопасности и еще два человека.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек
жертвы теракт йемен аэропорт аден
Комментировать