Минстрой подсчитал расходы иностранных туристов в России

Москва, 31 октября. Затраты въездного туриста в России ниже, чем в среднем по миру. Такие данные приводятся в проекте разработанной Минстроем госпрограммы «Развитие туризма», передает «Российская газета».

Согласно сведениям Всемирной туристской организации, расходы граждан из других стран в РФ составляют меньше 900 долларов. Во Франции, Австрии, Испании эта сумма превышает 1100 долларов на человека. Порядка 70% иностранцев приезжают в Москву и Санкт-Петербург. Россия сохраняет потенциал роста своей доли в мировом рынке по числу въездных туристов, отмечается в документе.

«РЖД» ранее запустили маршруты «поезд+автобус», которые позволят отдыхающим быстрее доехать из Минеральных Вод до горнолыжных курортов Эльбруса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно программе «Развитие туризма», популярность горнолыжных курортов к 2030 году должна вырасти в 1,6 раза. Также ожидается увеличение числа посетителей особо охраняемых природных территорий.