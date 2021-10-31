Журналисты Ndjoni Sango призвали власти ЦАР провести разминирование отдаленных территорий

Банги, 31 октября. Власти Центральноафриканской Республики должны провести разминирование отдаленных районов страны, сообщает издание Ndjoni Sango.

По словам журналистов, после завершения активной фазы противостояния обученных российскими инструкторами бойцов правительственных сил (FACA) с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территории государства остается несколько областей, где население на дорогах поджидают опасные ловушки.

«Радикалы не просто убивали жителей и насиловали молодых девушек, они еще и размещали противопехотные мины на подходах к своим позициям, что после достижения относительно спокойного периода может привести к жертвам. По сообщениям очевидцев, несколько человек уже подорвались и либо погибли, либо остались калеками», — пишет издание.

По этой причине журналисты призвали правительство направить в опасные зоны специалистов, которые проведут зачистку местности и снимут боеприпасы, обеспечив защиту населения. В то же время сотрудники СМИ напомнили, что среди контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) также должны быть взрывотехники.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Почему бы к операции не привлечь миротворцев, среди которых обязаны присутствовать саперы? Если «голубые каски» не хотят напрямую противодействовать боевикам, то пусть хотя бы таким образом внесут лепту в дело обеспечения безопасности гражданских», — отметили авторы Ndjoni Sango.

Ранее жители небольшого городка Золе сообщили, что видели, как сотрудники бангладешского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН пытались установить противопехотную мину на дороге.