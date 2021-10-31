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Журналисты Ndjoni Sango призвали власти ЦАР провести разминирование отдаленных территорий
Весь мир
Журналисты Ndjoni Sango призвали власти ЦАР провести разминирование отдаленных территорий
wikipedia.org  /  Department of Foreign Affairs and Trade / CC BY 2.0

Банги, 31 октября. Власти Центральноафриканской Республики должны провести разминирование отдаленных районов страны, сообщает издание Ndjoni Sango.

По словам журналистов, после завершения активной фазы противостояния обученных российскими инструкторами бойцов правительственных сил (FACA) с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территории государства остается несколько областей, где население на дорогах поджидают опасные ловушки.

«Радикалы не просто убивали жителей и насиловали молодых девушек, они еще и размещали противопехотные мины на подходах к своим позициям, что после достижения относительно спокойного периода может привести к жертвам. По сообщениям очевидцев, несколько человек уже подорвались и либо погибли, либо остались калеками», — пишет издание.

По этой причине журналисты призвали правительство направить в опасные зоны специалистов, которые проведут зачистку местности и снимут боеприпасы, обеспечив защиту населения. В то же время сотрудники СМИ напомнили, что среди контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) также должны быть взрывотехники.

Журналисты Ndjoni Sango призвали власти ЦАР провести разминирование отдаленных территорий
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Почему бы к операции не привлечь миротворцев, среди которых обязаны присутствовать саперы? Если «голубые каски» не хотят напрямую противодействовать боевикам, то пусть хотя бы таким образом внесут лепту в дело обеспечения безопасности гражданских», — отметили авторы Ndjoni Sango.

Ранее жители небольшого городка Золе сообщили, что видели, как сотрудники бангладешского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН пытались установить противопехотную мину на дороге.

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