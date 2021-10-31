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Жители ЦАР обвинили экспертов ООН в искажении данных о работе российских инструкторов
Весь мир
Жители ЦАР обвинили экспертов ООН в искажении данных о работе российских инструкторов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 31 октября. Жители нескольких провинциальных городов связались с журналистами Radio Lengo Songo и сообщили, что считают заявление группы экспертов ООН о российских инструкторах намеренной провокацией.

«Население разочаровано тем, что члены Организации Объединенных Наций искажают информацию о работе союзников страны и пытаются их выставить не в лучшем свете. И это притом, что последние продемонстрировали отличный результат в подготовке военнослужащих национальных сил обороны», — отметили сотрудники радиостанции.

Центральноафриканцы также сетуют на то, что ни один из членов экспертной группы ООН никогда не присутствовал на передовой и не проводил опросов на местах. Они довольствовались лишь старым докладом, сфабрикованным из слухов в соцсетях, показаниях анонимных источников и материалах СМИ, заблокированных на территории республики.

«Люди не скрывают своего гнева, ругая Организацию Объединенных Наций за непрофессиональный подход к аналитической работе и намеренное искажение фактов о российских специалистах. К нам даже обратился мэр Гримари Максим Нгболокузу, который пояснил, что благодаря обучению у союзников армия сумела очистить населенный пункт от радикалов, вернув его жителям мир и спокойствие», — отметили журналисты.

Жители ЦАР обвинили экспертов ООН в искажении данных о работе российских инструкторов
wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

Заместитель префекта Алиндао Виктор Паскаль Уйябона-Якомбона назвал заявление ООН сфабрикованным.

«Это позор и провокация. Никто не имеет права выступать с бездоказательными обвинениями», — сказал он.

Radio Lengo Songo сообщает, что после публикации заявления экспертной группы правительство ЦАР сообщило о возможном пересмотре условий мандата Организации по защите гражданских лиц.

«Это особенно актуально на фоне полной неэффективности контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА)», — подчеркнули в СМИ.

Ранее жители Центральноафриканской Республики раскритиковали заявление экспертной группы ООН, направленное против отечественных инструкторов.

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