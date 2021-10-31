Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР

Банги, 31 октября. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) нарушили режим прекращения огня и атаковали правительственные силы (FACA), сообщает Radio Lengo Songo.

Как стало известно, нападение произошло в 30 километрах от населенного пункта Бондиба, между городами Белоко и Абба. Радикалы организовали засаду на военный конвой и подорвали один из автомобилей. Несколько солдат получили осколочные ранения. Данных о жертвах пока не поступало.

Сразу после атаки власти республики заявили о нарушении режима прекращения огня, ранее объявленного президентом Фостен-Арканжем Туадера. Командование FACA приняло решение о начале операции по зачистке района от членов бандформирования и восстановлении конституционного порядка.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В последнее время участились случаи нападения подконтрольных экс-президенту Франсуа Бозизе боевиков CPC. Они могут быть связаны с готовящимся в стране общенациональным диалогом, которого ожидают жители и политики. Радикалы в очередной раз продемонстрировали, что сделают все возможное для того, чтобы помешать восстановлению мира и стабильности в ЦАР», — отметили сотрудники издания.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера позволил раскаявшимся членам вооруженных группировок принять участие в восстановлении инфраструктуры республики.