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Западные звезды пострадали от рук хакеров, которые взломали базу данных Graff Diamonds
Общество
Западные звезды пострадали от рук хакеров, которые взломали базу данных Graff Diamonds
Федеральное агентство новостей

Лос-Анджелес, 31 октября. Хакеры украли у известного ювелирного дома Graff Diamonds данные знаменитостей и требуют многомиллионный выкуп. В их руках оказалась информация о телеведущей Опре Уинфри, футболисте Дэвиде Бекхэме и других.

Они также добыли документы об актерах Томе Хэнксе, Сэмюэле Л. Джексоне, Алеке Болдуине, чете Трамп. В даркнет попали 69 тыс. документов о примерно 11 тыс. клиентов магазина. Хакеры также получились доступ к счетам на оплату, квитанциям и возвратным чекам.

Это может поставить звезд в неловкое положение, если они покупали подарки для своих любовников и любовниц, пишет Daily Mail. По словам экспертов в области кибербезопасности, для атаки мошенники использовали вирус-вымогатель, присланный письмом сотрудникам Graff Diamonds. Представитель ювелирного дома уже проинформировал клиентов, пострадавших от хакеров.

Ранее сообщалось, что неизвестные получили доступ к личным данным жителей Аргентины. Для этого мошенниками потребовалось всего лишь взломать правительственную информационную базу.

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