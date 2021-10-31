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Путин участвует во втором заседании саммита G20 в формате видеоконференции
Политика
Путин участвует во втором заседании саммита G20 в формате видеоконференции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 октября. Российский президент Владимир Путин принимает участие во втором рабочем заседании саммита G20 в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Темой очередного заседания участников мероприятия является «Изменение климата и окружающая среда».

«Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во втором рабочем заседании глав делегаций стран — участниц «Группы двадцати», приглашенных государств и международных организаций», — говорится в сообщении.

В рамках саммита политики также обсудят вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

Как стало известно ранее, президент США Джо Байден на саммите G20 не стал отвечать на вопрос о сближении России и Турции.

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