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Видео с лучшими моментами UFC 267 опубликовали на YouTube
Спорт
Видео с лучшими моментами UFC 267 опубликовали на YouTube
Невские Новости

Абу-Даби, 31 октября. Видео с лучшими моментами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовали в Сети. Ролик с нарезкой эпизодов выложили на YouTube-канале UFC Russia.

Турнир UFC 267 прошел в Абу-Даби 30 октября. На кадрах с лучшими моментами можно увидеть небольшие отрывки боев Альберта Дураева и Романа Копылова, Зубайры Тухугова и Рикардо Рамоса, Хамзата Чимаева и Ли Цзинляна, Ислама Махачева и Дэна Хукера.

Кроме того, в ролик попали моменты схватки 42-летнего бразильца Гловера Тейшейры и поляка Яна Блаховича, ставшей главным боем турнира. Представитель Бразилии одержал победу и стал вторым самым возрастным чемпионом в истории UFC.

Вошли в нарезку и кадры поединка россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхэгена. Российскому бойцу удалось победить соперника.

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