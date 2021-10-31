Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 15:21
15:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова вспомнила о смерти матери перед днем рождения
15:20
Общество
Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде
15:19
Происшествия
Двое мужчин погибли при пожарах в Тверской области
15:17
Экономика
«Роснефть» и Trafigura будут снижать выбросы углекислого газа при поставках нефти
15:16
Общество
Сборы «Венома-2» превысили 2 млрд рублей в российским прокате
15:12
Происшествия
Напавших на полицейских мигранта без маски и его супругу задержали в Воронежской области
15:03
Происшествия
Подросток стал жертвой ДТП с двумя легковушками в Тюменской области
15:02
Весь мир
Количество жертв теракта в аэропорту Адена увеличилось до 12 человек
15:02
Происшествия
Жительница США избила и обворовала мать после ДНК-теста
15:00
Видео
Жители городка Арвайлер не могут оправиться от страшного наводнения
Все новости

Елисейский дворец заявил о снижении напряженности в отношениях Франции и Британии
Политика
Елисейский дворец заявил о снижении напряженности в отношениях Франции и Британии
Pr Scr twitter.com

Париж, 31 октября. Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Бориса Джонсона позволили снизить напряженность в отношениях стран, сообщил представитель администрации французского лидера.

Встреча политиков состоялась в рамках саммита G20, который проходит на территории Рима.

«Встреча позволила принять оперативные меры по снижению напряженности в отношениях между странами», — отметил сотрудник Елисейского дворца.

Представитель президентской администрации подчеркнул, что во время переговоров Макрон выразил надежду на соблюдение договоренностей по рыболовству со стороны Британии.

Как стало известно ранее, британские пользователи Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20. Юзеры напомнили, что лидер скоро принимает председательство в Европе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Елисейский дворец заявил о снижении напряженности в отношениях Франции и Британии
g20 франция джонсон британия макрон
Комментировать