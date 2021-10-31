Елисейский дворец заявил о снижении напряженности в отношениях Франции и Британии

Париж, 31 октября. Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Бориса Джонсона позволили снизить напряженность в отношениях стран, сообщил представитель администрации французского лидера.

Встреча политиков состоялась в рамках саммита G20, который проходит на территории Рима.

«Встреча позволила принять оперативные меры по снижению напряженности в отношениях между странами», — отметил сотрудник Елисейского дворца.

Представитель президентской администрации подчеркнул, что во время переговоров Макрон выразил надежду на соблюдение договоренностей по рыболовству со стороны Британии.

Как стало известно ранее, британские пользователи Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20. Юзеры напомнили, что лидер скоро принимает председательство в Европе.