Убийство с целью самообороны — одно из самых кропотливых дел, которое требует особой проверки, а расследование порой длится не один год. ФАН собрал список громких убийств в России, когда человек был оправдан за преступление, которое совершил с целью самообороны.

Александр Григорьев

В 2016 году житель Челябинской области Александр Григорьев убил четырех из пяти напавших на его семью преступников. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 января, тогда в дом Григорьева ворвались четверо мужчин и одна женщина. Незнакомцы в алкогольном опьянении стали жестоко избивать всех, кто находился в доме. Первым получил удар сам Александр: очнувшись после удара, он увидел, как преступники избивают его жену. Это спровоцировало его достать из сейфа зарегистрированное охотничье ружье. Когда ему навстречу вышел вооруженный ножом мужчина, Григорьев тут же выстрелил. Выбежав на улицу, Александр увидел, как его брата избивает толпа, и стал стрелять: четверо нападавших, включая женщину, скончались на месте. После случившегося Григорьева поместили в следственный изолятор. Но буквально через несколько дней выпустили под подписку о невыезде. Спустя два года долгого расследования и множества судебных, баллистических, психологических, генетических и прочих экспертиз с Александра Григорьева сняли все обвинения.

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Александр Зобенков

В 2021 году Тверской областной суд оправдал Александра Зобенкова, который во время бытового конфликта зарезал троих человек. В мае 2020 года Зобенков пригласил гостей по случаю дня рождения супруги. Один из гостей Михаил взял с собой небольшую охотничью собаку, которая стала гонять по полю коз пенсионерки Светланы Федяевой. Соседка пришла в дом Зобенкова, между ними произошла словесная перепалка, после чего Федяева позвонила своему сыну, который по телефону стал угрожать хозяину пса. Спустя несколько часов, когда большинство гостей уже разошлись, сын пенсионерки Василий в компании двух дагестанцев приехали к дому Зобенкова. Василий сначала ударил Михаила, из головы которого стала хлестать кровь, затем досталось и самому хозяину дома Зобенкову, но ему удалось вырваться. Увидев, что его товарищ Михаил лежит в крови и без сознания, он подумал, что друга убили. В состоянии ярости Зобенков схватил нож и бросился на противников. Впоследствии трое человек скончались. Александру Зобенкову грозило 18 лет лишения свободы, однако суд пришел к выводу, что в действиях Александра не было злого умысла: за нож он взялся только лишь для того, чтобы защитить себя и своих близких.

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Яна Гурчева

В марте 2018 года Мосгорсуд оправдал и освободил Яну Гурчеву, осужденную на шесть лет за убийство своего гражданского мужа, который в алкогольном опьянении пытался задушить ее на глазах детей. 12 июня 2017 года пьяный Василий Юрчик пришел в общежитие, в котором проживал со своей гражданской супругой Яной Гуричевой и двумя общими детьми. Не увидев ужин на столе, мужчина схватил Гуричеву за горло и начал душить. Вывернувшись из рук Юрчика, женщина ударила его кухонным ножом, впоследствии он скончался. Кузьминский районный суд Москвы предъявил ей обвинение в убийстве, ей грозило шесть лет колонии. Защита Гурчевой настаивала, что женщина действовала в пределах необходимой обороны. Спустя три месяца судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор Кузьминского районного суда и освободила Гурчеву.

Невские Новости /

Галина Каторова

В мае 2018 года апелляционная инстанция оправдала Галину Каторову из Находки, приговоренную к трем годам колонии за убийство мужа. Годом ранее муж Галины, вернувшись с работы, стал избивать женщину, ей пришлось обороняться ножом. Соседи не раз становились свидетелями, как Михаил на лестничной площадке таскал за волосы, душил и пинал Галину. Сначала женщина обвинялась по статье «Убийство», однако затем обвинение было переквалифицировано на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд приговорил Каторову к трем годам колонии, не предоставив ей отсрочку. Защита настаивала на оправдании Каторовой и обжаловала приговор.

Невские Новости /

Ранее на территории Заельцовского кладбища был найден убитым 29-летний житель Новосибирской области. По подозрению в убийстве задержан 56-летний житель Центрального района города. Оперативники застали его на месте преступления спустя сутки после случившегося.