Египет запустил программу медицинского туризма для иностранцев

Каир, 31 октября. Главное управление здравоохранения республики запустило национальную программу медицинского туризма. Мероприятие получило название «Мы заботимся о вас в Египте».

Руководитель ведомства Ахмед ас-Субки подписал контракт с ведущей каирской компанией в этой области и рассказал подробности проекта.

«Специалисты доставили и подключили медицинское оборудование в пятизвездочные отели Луксора. Граждане республики и иностранные гости могут приобрести путевку в рамках новой комплексной системы лечебного страхования», — заявил он.

Ахмед ас-Субки добавил, что управление здравоохранения готово предоставить путешественникам передовые терапевтические услуги и операции. По его словам, многие гостиничные номера оснащены новейшими системами.

«Программа "Мы заботимся о вас в Египте" направлена на привлечение пациентов из Африки, Ливии, Йемена и других дружественных стран», — уточнил глава ведомства.

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Ас-Субки заверил, что Луксор готов к наплыву туристов. Специалисты действуют в рамках ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19.

«В крупных аэропортах и морских гаванях расположены офисы медицинского туризма для приема иностранных делегаций и предоставления им услуг самого высокого качества», — заключил он.

В управлении здравоохранения рассказали, что в национальную программу включены сложные операции, среди которых пересадка почек, печени и костного мозга. В дополнение к усилиям по внедрению услуг задействованы корабли и санитарная авиация для критических случаев, требующих быстрой транспортировки.

Ранее сообщалось, что Египет оказался одним из самых популярных направлений для отдыха россиян в Новый год. Согласно анализу экспертов, курорты республики собрали больше всего бронирований туров.