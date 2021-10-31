Крымские татары на майдане предложили ЕС отказаться от российских нефти и газа

На майдане Незалежности в Киеве несколько десятков человек провели акцию «Свободу политзаключенным Кремля». Политзаключенными здесь принято называть людей, планирующих теракты в Крыму и взрывающих газопроводы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Акцию организовывали местные крымские татары. Их в Киеве всего несколько десятков, большинство находятся в остром конфликте с родственниками на полуострове. Они получают крупные западные гранты на антироссийскую деятельность. Чтобы отработать эти деньги, татары регулярно устраивают шумные акции, в ходе которых обвиняют Россию во всех грехах, поэтому на таких митингах трудно услышать хоть одно правдивое слово. Собственно, так вышло и на этот раз.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Выступающие с трибуны поливали грязью РФ, которая якобы «разрушает татарскую культуру в Крыму» (хотя наша страна, наоборот, ее развивает и поддерживает). Митингующие обвинили российские спецслужбы в том, что те задерживают «борцов за свободу полуострова» (хотя большинство из них получили сроки за планирование терактов и участие, к примеру, в запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»).На этот раз поддержать татар пришли бывшие «политузники Кремля», освобожденные в сентябре 2019 года в рамках обмена с Россией —. Самым узнаваемым из присутствующих стал «кинорежиссер», чьи последние фильмы «Номера» и «Носорог», снятые на бюджетные деньги, с треском провалились в прокате.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На мосту над Институтской улицей организаторы акции натянули баннер с надписью «#FreeNariman Свободу политзаключенным Кремля», а также раздали присутствующим списки с фамилиями «незаконно удерживаемых» Россией граждан Украины. При этом на митинге ни словом не обмолвились о том, что «борца за свободу»признали виновным в совершении преступлений по статьям о диверсионной деятельности и пособничестве терроризму.

Как следует из материалов дела, 23 августа 2021-го Джелялов вместе с двоюродными братьями Азизом и Асаном Ахтемовыми и еще одним сообщником прикрепили к газопроводной трубе в селе Перевальное под Симферополем взрывное устройство и привели его в действие. В результате воинская часть РФ осталась без газа. Был нанесен ущерб в сотни тысяч рублей, не говоря уже об ущербе окружающей среде.

«Говорят, те четверо, которых приговорили к тюрьме, взорвали газопровод в Крыму?» — задал вопрос одному из участников акции корреспондент ФАН.

«Ну, конечно, они — герои! А как мы еще, по-вашему, должны бороться против российской оккупации?» — ответил татарин.

29 октября суд в Ростове-на-Дону приговорил Джелялова и его подельников к заключению на сроки от 12 до 17 лет.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Те шаги, которые мы предпринимаем против России, явно недостаточны, мы должны пойти еще дальше. Мы намерены предложить нашим европейским партнерам полностью отказаться от импорта российских энергоносителей — нефти и газа. Таким образом, мы сможем оставить Россию на голодном пайке и наказать ее за ее позицию по Крыму. Мы уже встречались с представителем Правительства ФРГ, а также Сената Чехии и сделали им такое предложение», — отметил Чубаров.

Оригинальным выступлением отличился глава запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», входящий в ближайшее окружение экс-президента

Чубаров предложил европейцам отказаться от российского газа «в знак поддержки Крыма» как раз в тот момент, когда Европа остро ощущает нехватку энергоресурсов. Между странами ЕС в буквальном смысле идет драка за каждую тысячу кубометров голубого топлива, никто не хочет предстоящей зимой оставить население без отопления.

По мнению татар, собравшихся на митинге, их лидер предлагал вполне разумные меры. Впрочем, даже многие их близкие отмечают, что эти люди вообще живут в своем иллюзорном мире. Они вынуждены чуть ли не ежедневно врать журналистам, какое ужасное положение у их родственников в Крыму, за что те самые родственники, у которых уровень жизни гораздо выше, регулярно подвергают их остракизму.

1 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.