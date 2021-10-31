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Американский ученый Сестанович объяснил, в чем причины европейского энергокризиса

  /   Обновлено: 31 октября 2021 13:55
Экономика
Американский ученый Сестанович объяснил, в чем причины европейского энергокризиса
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 октября. Сложная обстановка в энергетическом секторе Европы спровоцирована несколькими ключевыми факторами, пишет в статье для издания Council On Foreign Relations экс-советник Мадлен Олбрайт Стефен Сестанович.

Европейский энергокризис стал актуален из-за того, что в регионе снизилась добыча голубого топлива, серьезно повысился спрос на энергоресурсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также значительно сократились газовые резервы Европы в течение зимы 2020-2021 годов. Помимо этого, к перечисленным факторам можно присовокупить падение выработки энергии альтернативными источниками, подчеркивает профессор международной дипломатии в Колумбийском университете.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям указывает, что экстремальные котировки топлива и нехватка газа не являются следствиями исключительно действий России. Он добавляет, что Москва, также как и остальные страны, увеличивает объем добычи, чтобы удовлетворять внутренние нужды.

Ученый из США считает, что Евросоюз пока что не определился, как именно будет справляться с кризисом. По его предположениям, страны ЕС постепенно примут газопровод «Северный поток — 2». Вместе с этим, Европа будет работать над реабилитацией стратегзапасов природного газа, смягчит давление цен на наиболее уязвимые категории населения, а также ускорит реализацию «зеленой» повестки.

Американский лидер Джо Байден убежден, что Соединенные Штаты и Германия должны особенно поддержать на фоне происходящих в регионе событий Украину, так как сохранение энергобезопасности Европы во многом зависит от наличия транзита российского газа через территорию этой страны. Президент США сказал об этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на саммите G20, который проходит сейчас в Италии, передает INFOX.

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