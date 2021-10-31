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Диана Пожарская поздравила Ивана Янковского с днем рождения романтичными снимками
Шоу-бизнес
Диана Пожарская поздравила Ивана Янковского с днем рождения романтичными снимками
instagram.com  /  @dianapozharskaya

Москва, 31 октября. Актриса Диана Пожарская поздравила наследника знаменитой династии артистов Ивана Янковского с днем рождения. Она опубликовала несколько трогательных фото с возлюбленным.

Янковскому-младшему исполнился 31 год 30 октября. В честь этой даты Пожарская выложила романтичные снимки на своей странице в Instagram. На первых двух кадрах возлюбленные позируют в капюшонах, а на третьем фото крупным планом показано, как они держатся за руки. В подборку попали кадры с тенями Янковского и его избранницы, а также с прижимающейся к актеру Пожарской.

«Моя любовь сегодня родилась!!!» — подписала фотографии актриса.

Артист отреагировал на публичное поздравление от возлюбленной. Он оставил в комментариях под ее постом несколько эмодзи в виде красных сердец. Подписчики Пожарской присоединились к поздравлениям.

«Такие милые! Вы даже похожи, значит, точно нашли друг друга, счастья вам!!!»;

«Диана, будьте счастливы! Вы вместе — любовь!!! С днем рождения Ивана!» — написали комментаторы.

Минувшим летом Пожарская и Янковский стали родителями — на свет появился их сын, которого назвали Олегом в честь покойного деда актера. Отец артиста Филипп Янковский говорил, что актер Владимир Машков посмеялся над таким выбором имени для малыша.

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актеры янковский пожарская
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