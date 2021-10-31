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Аргентина предлагает обменять госдолг на климатические обязательства

  /   Обновлено: 31 октября 2021 13:57
Весь мир
Аргентина предлагает обменять госдолг на климатические обязательства
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Буэнос-Айрес, 31 октября. Правительство Альберто Фернандеса готовит беспрецедентное предложение об обмене государственных долгов стран на конкретные обязательства в рамках экологической повестки Конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аргентина, являющаяся одним из крупнейших должников перед МВФ, испытывает трудности в выполнении своих финансовых обязательств, особенно перед лицом пандемии. Власти страны заявили, что с данной инициативой они стремятся обеспечить экономическую поддержку «всем странам, имеющим задолженности», в обмен меры по достижению экологических целей «во благо всего человечества».

Президент Альберто Фернандес готовится представить это предложение перед другими государствами на протяжении нескольких недель. Он уже озвучил идею на Саммите латиноамериканских стран по климатическим изменениям в начале сентября, чтобы заручиться поддержкой других государств накануне конференции в Глазго 31 октября и 12 ноября.

Несмотря на то, что инициатива потребует широкого диалога, МВФ и Всемирный банк также планируют представить программы по замене долгов на конкретные обязательства, что делает идею Аргентины более выполнимой.

Тем временем государство продолжает переговоры о замене неудачной старой программы 2018 года, которая превратила его в одного из крупнейших должников организации с обязательствами на сумму около 45 млрд долларов, на новый вариант возвращения долгов.

Ранее бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер обвинил правительство Аргентины в нежелании платить долги этой организации. Он подчеркнул, что любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы.

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аргентина альберто фернандес
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