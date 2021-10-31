Аргентина предлагает обменять госдолг на климатические обязательства

Буэнос-Айрес, 31 октября. Правительство Альберто Фернандеса готовит беспрецедентное предложение об обмене государственных долгов стран на конкретные обязательства в рамках экологической повестки Конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом сообщает агентство Reuters.

El ministro Cabandié participará junto al presidente de la Nación @alferdez en la @cop26, la Convención sobre Cambio Climático de @onu_es a realizarse en Glasgow, Escocia.



Leé más > https://t.co/lSms1XkaWg#LaAcciónAmbientalEsAhora pic.twitter.com/intKAccJzN — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) October 30, 2021

Аргентина, являющаяся одним из крупнейших должников перед МВФ, испытывает трудности в выполнении своих финансовых обязательств, особенно перед лицом пандемии. Власти страны заявили, что с данной инициативой они стремятся обеспечить экономическую поддержку «всем странам, имеющим задолженности», в обмен меры по достижению экологических целей «во благо всего человечества».

Президент Альберто Фернандес готовится представить это предложение перед другими государствами на протяжении нескольких недель. Он уже озвучил идею на Саммите латиноамериканских стран по климатическим изменениям в начале сентября, чтобы заручиться поддержкой других государств накануне конференции в Глазго 31 октября и 12 ноября.

Para Argentina, esta #COP26 representa la posibilidad de visibilizar el trabajo que estamos llevando adelante en materia de #CambioClimático.



Mostraremos los avances que hoy tenemos en el Plan de mitigación y adaptación al cambio climático y la estrategia a largo plazo al 2050. pic.twitter.com/uZplPLH2ai — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) October 30, 2021

Несмотря на то, что инициатива потребует широкого диалога, МВФ и Всемирный банк также планируют представить программы по замене долгов на конкретные обязательства, что делает идею Аргентины более выполнимой.

Тем временем государство продолжает переговоры о замене неудачной старой программы 2018 года, которая превратила его в одного из крупнейших должников организации с обязательствами на сумму около 45 млрд долларов, на новый вариант возвращения долгов.

Ранее бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер обвинил правительство Аргентины в нежелании платить долги этой организации. Он подчеркнул, что любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы.