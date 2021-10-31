Международные резервы РФ увеличились на 1,3 млрд долларов за неделю

Москва, 31 октября. Объем международных резервов России на 22 октября 2021 года достиг 621,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,3 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

По состоянию на 15 октября 2021 года этот показатель составлял 620,3 млрд долларов, следует из данных финансового регулятора.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ. Они состоят из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Хранить денежные средства стоит только в известных федеральных банках, входящих в топ-20 в России. Такую рекомендацию дал экономист Михаил Делягин, передает INFOX.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что держит свои сбережения в рублях, согласно внутреннему убеждению. Она также отметила, что жители страны сейчас больше хранят свои активы в российской валюте.