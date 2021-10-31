Советский и украинский актер Алексей Колесник скончался в 71 год

Киев, 31 октября. Советский, украинский актер кино, театра и ТВ Алексей Колесник умер в минувшую субботу. Грустной новостью в соцсетях поделились друзья и коллеги артиста.

Алексей Колесник родом из Полтавской области. После окончания Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого Алексей Колесник служил в театрах Украины. А с 1982 года актер стал работать на киностудии имени Довженко.

Зрители впервые увидели Колесника на экранах в 1973 году в фильме «Как закалялась сталь». Всего на счету артиста более пятидесяти ролей в фильмах и сериалах, среди них — «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Батальоны просят огня», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Возвращение Мухтара» и другие.