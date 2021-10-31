Любовный гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, что ждет знаки зодиака в отношениях

Профессиональный астролог Элеонора Гинзбург специально для ФАН составила любовный гороскоп на ноябрь. Она рассказала, что ждет знаки зодиака в отношениях.

Начало ноября ознаменовалось для россиян не очень радостными событиями. Объявлен локдаун, места отдыха и досуга не принимают гостей. В праздничную неделю людям рекомендуют оставаться дома. Гинзбург обращает внимание на лунное затмение в знаке Тельца, которое состоится 19 ноября и может неблагоприятным образом отразиться на отношениях. Но, быть может, не все так плохо?

Так, у Овнов, по словам астролога, в ноябре не ожидается особых эмоциональных потрясений. Однако этих представителей огня ждет довольно интенсивная интимная жизнь. А вот у Тельцов событий в личной жизни куда больше.

«Много событий, связанных с личной жизнью, с партнерами, активно развиваются брачные отношения. Быть может, кто-то решится связать свой союз официально. В любом случае будет много событий, и достаточно позитивных. Если человек склонен к конфликту, то и споры могут возникать», — говорит собеседница ФАН.

vk.com / Элеонора Гинзбург

Близнецам в ноябре стоит больше полагаться на себя, ветер романтических перемен, по словам Гинзбург, не особо разгонит их паруса. Она считает, что нужно быть с тем, кто рядом. Однако неблагоприятные тенденции все же больше склоняют к расставаниям. Ситуация может измениться после затмения, в декабре.

У Раков любовная история, по мнению астролога, развивается наилучшим образом среди всех представителей зодиакального круга.

«С постоянными партнерами все хорошо, просто супер. И в плане романтической любви хорошая обстановка. В отношениях у Раков наилучшая ситуация», — отмечает эксперт по звездам.

Ноябрь принесет стабильность в отношениях с постоянным партнером Львам. Ситуация будет развиваться хорошо, прогнозируется много общения и совместных дел. Однако новых романтических приключений, по словам Элеоноры Гинзбург, у свободных Львов не предвидится.

На романтическом фронте все хорошо и у Дев.

«Здесь будут любовь, флирт, знакомства, свидания. Отношения с постоянным партнером, скажем так, без стрессов, гладко», — говорит астролог.

В плане романтики у Весов все складывается хорошо. Но им нужно брать на себя ответственность. В части партнерских отношений будет неуверенность в принятии решений, им будет хотеться усидеть сразу на двух стульях, они будут метаться из стороны в сторону.

Федеральное агентство новостей /

Скорпионов захлестнет в ноябре романтическое вдохновение, потребность в высоких чувствах, высшей любви.

«Затмение 19 ноября попадает в супружескую сферу, то есть это какие-то важные события, необязательно плохие, просто важные. Поскольку затмение лунное, возможны эмоциональные всплески, выяснение отношений. Желательно быть внимательнее», — рекомендует Гинзбург.

У Стрельцов на романтическом фронте могут возникнуть не одно, а даже несколько любовных приключений. На супружеском же стоит быть крайне аккуратными. С одной стороны, им предстоит сделать серьезный шаг, выбор, но с другой — есть вероятность попасть в зависимость от партнера. Астролог полагает, что нужно включить голову и серьезно подумать. Выбор будет сделать сложно.

Затмение 19 ноября для Козерогов может принести любовь или новый виток в уже текущих отношениях, бурные эмоции, всплески. В супружеских отношениях пусть все идет своим чередом.

«Если есть партнер, скажите спасибо, что он есть. Если пока никто не встретился, значит, так нужно, значит, пока не настал тот самый момент. Важно спокойно относиться ко всему. Здесь очень хорошо подошла бы формула: не удерживать того, кто уходит, и не прогонять того, кто приходит. Причем это не только на данный период, это довольно надолго, на несколько лет», — отмечает эксперт по звездам.

У Водолеев романтическая сфера самая сложная. Если они познакомились с кем-то, все может закончиться любовной зависимостью и прочими не очень хорошими событиями. На супружеском фронте сохранится нейтральная обстановка.

Если Рыбы ищут любовь, Элеонора Гинзбург предлагает не искать ее слишком активно, а просто спокойно жить. Любовь может прийти совершенно внезапно, если за ней гоняться, она может ускользать.

В период лунного затмения в знаке Тельца многим придется задуматься не только об отношениях, но и о деньгах, ведь этот рогатый представитель зодиакального круга имеет особое влияние на финансовую сферу. Ранее Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в ноябре.