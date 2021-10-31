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Yeni Safak: Эрдоган намерен изменить баланс сил в Черном море
Армия
Yeni Safak: Эрдоган намерен изменить баланс сил в Черном море
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Анкара, 31 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен усилить влияние Анкары в Черном море в рамках доктрины «Голубая родина». Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Анкара будет отслеживать ситуацию от греческих до российских берегов Черного моря. Для этого в Турции строятся оптоэлектронные базы, которые позволяют следить за обстановкой даже в районе побережья Сочи. К настоящему моменту построено 13 таких баз. Они используются для наблюдения за акваторией Эгейского и Мраморного морей. Теперь Анкара хочет контролировать не менее 50% акватории Черного моря.

Данный проект будет реализовываться в рамках доктрины «Голубая родина», которая нацелена на повышение значимости Турции в качестве морской державы. По мнению экспертов, Анкара намерена и далее наращивать мощь своих военно-морских сил, чтобы изменить баланс сил в Черном море.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.

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