Американский раввин разработал плащ для ношения оружия в синагоге

По мнению раввина Разиэля Коэна, социальный климат в США не безопасен для евреев, поэтому он придумал способ, как обезопасить посетителей своей синагоги в случае нападения злоумышленников.

Раввин Разиэль Коэн является инструктором по стрельбе. Мужчина в совершенстве владеет огнестрельным оружием и техниками самообороны. Одна из его идей — модифицировать традиционный еврейский сюртук капоту специальным устройством, которое облегчит доступ к личному оружию. По словам Коэна, он вовсе не желает того, чтобы в синагогах приходилось доставать оружие. В то же время он не хочет, чтобы раввины тратили драгоценное время в случае экстренной необходимости.

«У нас были активные стрельбы не только в еврейских учреждениях, но и в церквях, и даже в школах. Я бы предпочел отказаться от своего оружия и убедиться, что мы чувствуем себя в безопасности, я могу использовать свое оружие исключительно в развлекательных целях. Однако это не так, к сожалению, мы живем не в те времена», — объяснил раввин.

Всего три года назад, в октябре 2018 года, 46-летний мужчина в шабат ворвался с винтовкой и несколькими пистолетами в синагогу города Питтсбург в штате Пенсильвания. Злоумышленник расстрелял 11 евреев и ранил нескольких полицейских. И подобные случаи не редкость в США.

«Всего нескольких месяцев назад ученик, который жил в еврейской школе, был казнен прямо в заведении. Бандиты вошли и выстрелили в него несколько раз», — рассказал Коэн.

На первый взгляд «тактическая капота» выглядит, как и любой другой традиционный хасидский сюртук. Секрет его в том, что он застегивается на защелки вместо пуговиц, и это значительно облегчает доступ к оружию его владельцу. Стоимость уникальной новинки — 550 долларов.