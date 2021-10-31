Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 13:53
13:51
Экономика
Международные резервы РФ увеличились на 1,3 млрд долларов за неделю
13:42
Общество
Советский и украинский актер Алексей Колесник скончался в 71 год
13:40
Происшествия
Тело задушенного мужчины нашли на кладбище в Новосибирске
13:40
Армия
Yeni Safak: Эрдоган намерен изменить баланс сил в Черном море
13:36
Политика
США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая
13:35
Политика
Байден на саммите G20 не стал отвечать на вопрос о сближении России и Турции
13:33
Общество
День автомобилиста: самая безопасная машина и другие интересные факты
13:32
Общество
Главным осложнением при тяжелом течении COVID-19 признали дефицит кислорода
13:31
Общество
Алексей Пушков с сарказмом прокомментировал новость о переносе спектакля МХАТа с Бузовой
13:30
Общество
Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии
Все новости

США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая
Политика
США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая
pixabay.com

Рим, 31 октября. Соединенные Штаты выступают против каких-либо изменений со стороны Пекина статус-кво вокруг Тайваня. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, этот вопрос поднимался во время саммита «Группы двадцати» (G20). Государственный секретарь США Энтони Блинкен «предельно ясно» озвучил министру иностранных дел Китая Ван И позицию Вашингтона. Политики беседовали около часа.

Встреча стран «Большой двадцатки» прошла в Риме с 30 по 31 октября. Президент России Владимир Путин тоже принимал в ней участие. Он присоединился к саммиту в формате видеоконференции. Переговоры стали первыми для главы США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и последними для канцлера Германии Ангелы Меркель.

Вернуться назад

Все новости / Политика / США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая
сша китай тайвань блинкен
Комментировать