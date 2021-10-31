США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая

Рим, 31 октября. Соединенные Штаты выступают против каких-либо изменений со стороны Пекина статус-кво вокруг Тайваня. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, этот вопрос поднимался во время саммита «Группы двадцати» (G20). Государственный секретарь США Энтони Блинкен «предельно ясно» озвучил министру иностранных дел Китая Ван И позицию Вашингтона. Политики беседовали около часа.

Встреча стран «Большой двадцатки» прошла в Риме с 30 по 31 октября. Президент России Владимир Путин тоже принимал в ней участие. Он присоединился к саммиту в формате видеоконференции. Переговоры стали первыми для главы США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и последними для канцлера Германии Ангелы Меркель.