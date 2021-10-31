Байден на саммите G20 не стал отвечать на вопрос о сближении России и Турции

Рим, 31 октября. Американский президент Джо Байден не стал отвечать на связанные с Россией вопросы перед началом встречи с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках проходящего в Риме саммита G20.

Во время совместной фотосессии, которую показал телеканал CNN, некоторые журналисты стали выкрикивать вопросы, связанные с Россией. В частности, корреспондентов интересовало, не сильно ли сблизились Москва и Анкара.

Президент США сначала не обратил на эту реплику внимания, однако после повторения вопроса американский лидер молча удалился и направился к месту проведения переговоров.

Уточняется, что во время встречи президенты обсудят покупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, планы Анкары приобрести у Вашингтона новые партии истребителей F-16, а также ситуации в Сирии и Ливии.

Как стало известно ранее, Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом.